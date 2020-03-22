Bu sefer Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya erkek şiddeti kurbanı oldu

Bir dönem erkek arkadaşı tarafından vurulmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Mutlu Kaya'nın ablası Dilek kaya erkek şiddeti kurbanı oldu. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015 tarihinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya’ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yusuf Ç. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Dilek Kaya’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, “Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm” dediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yapılan otopsinin ardından Dilek Kaya’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ergani ilçesinde toprağa verildi.Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşini ziyarete gelen sanatçı Sibel Can'a sarılıp gözyaşı dökmüştü.Yusuf Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.