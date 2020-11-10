15 Şubat'ta köy okulları ve bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart itibariyle de diğer sınıflar kademeli olarak okullarına başladı. 8 Mart'ta lise öğrencileri 1.dönemden kalan sınavlarını tamamlamak için okullarına döndü.

CNN Türk ekranlarında eğitimde son durumu değerlendiren Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soruları da yanıtladı. Peki Bu sene ara tatil ne zaman 2021? Bu sene ara tatil var mı, olacak mı?

BU SENE ARA TATİL VAR MI?

Bu sene ikinci dönem ara tatil olmayacak. Bakan Selçuk, yaz tatilinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." dedi.

BU SENE ARA TATİL OLACAK MI?

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylelikle yarıyıl tatili 8 Şubat-12 Şubat arası uygulandı.