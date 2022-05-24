Kurban Bayramı'nda dini ibadetlerini yerine getirmek üzere maddi durumu el veren Müslümanlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kurbanlık fiyatı arayışına başladılar. Bizler de arama motorlarında en çok rastlanan Bu sene kurbanlık fiyatları büyükbaş, küçükbaş 2022 | Kurbanlık koyun, tosun fiyatları 2022 konu başlıklarına yer verdik. İşte 2022 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

BU SENE KURBANLIK FİYATLARI BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ 2022 | KURBANLIK KOYUN, TOSUN FİYATLARI 2022

Bu yıl ülkemizin hiçbir ilinde kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmadığı söyleniyor. Hareketlenen döviz kuru ve enflasyon sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. Buna göre geçen seneye oranla bu sene fiyatlarda neredeyse 2 kat artış yaşandı.

Geçen yıl kilo fiyatı 35 TL'den satılan canlı büyükbaş hayvanın bu sene fiyatı 60 TL olarak belirlendi.

Küçükbaş kurbanlıklara ise geçen yıl 800-1500 TL arasında fiyat istenirken, bu sene 2,5 ile 4 bin TL arasında fiyat isteniyor.

Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında alınıyor.

Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buldu. Bu da geçtiğimiz senelerde bir araba parasına denk geliyordu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, konuya ilişkin "2021 yılında ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." ifadelerini kullandı.

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Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Minareden atlarım kurban bayramınızı kutlarım.

Danaya girdik biz sana gerek kalmadı.

Gömleğiniz Levis pantolonunuz Diesel bayramınız mübarek olsun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar uzun batarya ömürleri diler.

Bugün yüzün öpülmekten solsun miden kurban etiyle dolsun cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Gecen barda gündüzün kafede olsun. Altında x5in üstünde lewis kotun olsun. Hep iç kafan güzel olsun. Gecen yatağında gündüzün msnde olsun. Müziği aç bası koy komşular kopsun. Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Şu anda her 100 kişiden 35i bayram namazı kılıyor 10u kurban kesiyor 25i el öpüyor 15i tatile gidiyor 10u yurt dışında 4ü uykuda 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!