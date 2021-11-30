Müzik otoriteleri belirledi! İşte 2021'in en iyi 20 şarkısı... Bu yılın en iyi şarkıları belli oldu. The Guardian için 31 müzik otoritesi bu yıla damga vuran en iyi 20 şarkıyı belirledi. İşte o şarkılar...

1 20 20) The Weeknd – Take My Breath