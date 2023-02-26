Bubacarr Tambedou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bubacarr Tambedou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bubacarr Tambedou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bubacarr Tambedou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bubacarr Tambedou 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bubacarr Tambedou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Bubacarr Tambedou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bubacarr Tambedou'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bubacarr Tambedou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bubacarr Tambedou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bubacarr Tambedou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bubacarr Tambedou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Paide

31 Aralık 2022 yılında Real de Banjul

1 Ocak 2023 yılında Paide

11 Şubat 2023 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2023 yılında Paide

Bubacarr Tambedou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bubacarr Tambedou şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Elite United FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.