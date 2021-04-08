Bucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu? Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bucaspor 1928 -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Bucaspor 1928 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri

Ömer Kocabey(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 33. Enes Alıç, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram, 89. Burak Sürmeli



Yedekler

30. Şener Özcan, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 61. Ahmet Aktaş, 54. Alper Kadir Duruk



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 70. Halil Çelik, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 61. Mücahit Çakır



Yedekler

96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 44. Erhan Gözetlik



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu