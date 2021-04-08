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  3. Bucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Bucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bucaspor 1928 -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Bucaspor 1928 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri 
Ömer Kocabey(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 33. Enes Alıç, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram, 89. Burak Sürmeli

Yedekler
30. Şener Özcan, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 61. Ahmet Aktaş, 54. Alper Kadir Duruk

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 70. Halil Çelik, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 61. Mücahit Çakır

Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 44. Erhan Gözetlik

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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