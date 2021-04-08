Bucaspor 1928 1 - 0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bucaspor 1928 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Bucaspor 1928 -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Bucaspor 1928 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Erdi Çetin(dördüncü Hakem)
Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 33. Enes Alıç, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram, 89. Burak Sürmeli
Yedekler
30. Şener Özcan, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 53. Emre Erdem, 61. Ahmet Aktaş, 54. Alper Kadir Duruk
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 70. Halil Çelik, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 16. İzlem Anıl Balakkız, 18. Ayhan Gürbüz, 21. Deniz Ataç, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 61. Mücahit Çakır
Yedekler
96. Timur Çakıroğulları, 2. Erşan Yaşa, 39. Uğurcan İkikardeş, 41. Burak Balaban, 78. Berkay Yılmaz, 89. Güney Tutcuoğlu, 44. Erhan Gözetlik
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu