Bucaspor 1928 4 - 0 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Fatsa Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bucaspor 1928 - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Bucaspor 1928 -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Bucaspor 1928 Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri
Hakan Ergin(hakem), Yusuf Susuz(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Deha Emre Kebapçı(dördüncü Hakem)
Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 89. Burak Sürmeli, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram
Yedekler
30. Şener Özcan, 33. Enes Alıç, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 54. Alper Kadir Duruk, 53. Emre Erdem
Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu
Goller
Berke Bıyık,1.dk (f), Tunç Murat Behram,19.dk (f), Tunç Murat Behram,40.dk (p), Oğuz Aydın,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Saruhan Fındıkcı 42.dk, Sarı Kart Berke Bıyık 52.dk, Kırmızı Kart Osman Işıklı 8.dk, Sarı Kart Enes Alıç 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Sürmeli 87.dk, Tunç Murat Behram 75.dk, Saruhan Fındıkcı 75.dk, Berke Bıyık 62.dk, Oğuz Aydın 75.dk
Oyuna Girenler
Hasan Çelik 87.dk, Cuma Menize 75.dk, Enes Alıç 75.dk, Alper Kadir Duruk 62.dk, Yusuf Can Abay 75.dk
Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 53. Ahmet Mumin Papaker, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 10. İsmail Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala
Yedekler
75. Kadir Balcı, 8. Onur Hafızoğlu, 52. Mertcan Yener, 33. Burak Topduman, 27. Yeldar Yamaç, 17. Fatih Arat, 71. Mehmet Fatih Bayat
Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Doğukan Bulut 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Mumin Papaker 46.dk, Ahmet Karaman 46.dk, Muhammed Burak Çelik 68.dk, Mehmet Fatih Bayat 80.dk, Yiğit Köse 85.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Fatih Bayat 46.dk, Fatih Arat 46.dk, Onur Hafızoğlu 68.dk, Burak Topduman 80.dk, Mertcan Yener 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor