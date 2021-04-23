SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduManisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBelediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuNevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArtvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuFethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuKaraman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bucaspor 1928 4 - 0 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Bucaspor 1928 4 - 0 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bucaspor 1928 4 - 0 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Fatsa Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bucaspor 1928 - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bucaspor 1928 -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Bucaspor 1928 Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri 
Hakan Ergin(hakem), Yusuf Susuz(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Deha Emre Kebapçı(dördüncü Hakem)

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 89. Burak Sürmeli, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
30. Şener Özcan, 33. Enes Alıç, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 54. Alper Kadir Duruk, 53. Emre Erdem

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Goller
Berke Bıyık,1.dk (f), Tunç Murat Behram,19.dk (f), Tunç Murat Behram,40.dk (p), Oğuz Aydın,57.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Saruhan Fındıkcı 42.dk, Sarı Kart Berke Bıyık 52.dk, Kırmızı Kart Osman Işıklı 8.dk, Sarı Kart Enes Alıç 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Sürmeli 87.dk, Tunç Murat Behram 75.dk, Saruhan Fındıkcı 75.dk, Berke Bıyık 62.dk, Oğuz Aydın 75.dk

Oyuna Girenler
Hasan Çelik 87.dk, Cuma Menize 75.dk, Enes Alıç 75.dk, Alper Kadir Duruk 62.dk, Yusuf Can Abay 75.dk

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 53. Ahmet Mumin Papaker, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 10. İsmail Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala

Yedekler
75. Kadir Balcı, 8. Onur Hafızoğlu, 52. Mertcan Yener, 33. Burak Topduman, 27. Yeldar Yamaç, 17. Fatih Arat, 71. Mehmet Fatih Bayat

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Doğukan Bulut 53.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Mumin Papaker 46.dk, Ahmet Karaman 46.dk, Muhammed Burak Çelik 68.dk, Mehmet Fatih Bayat 80.dk, Yiğit Köse 85.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Fatih Bayat 46.dk, Fatih Arat 46.dk, Onur Hafızoğlu 68.dk, Burak Topduman 80.dk, Mertcan Yener 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT