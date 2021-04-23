Bucaspor 1928 4 - 0 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Bucaspor 1928 ve Fatsa Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Bucaspor 1928 sahasında Fatsa Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bucaspor 1928 - Fatsa Belediyespor maçı skoru ne oldu? Bucaspor 1928, Fatsa Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bucaspor 1928 -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Buca Stadı - İzmir - Buca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Bucaspor 1928 Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri

Hakan Ergin(hakem), Yusuf Susuz(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Deha Emre Kebapçı(dördüncü Hakem)

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

77. Kıvanç Küçükkarış, 4. Ufuk Er, 61. Ahmet Aktaş, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 8. Osman Işıklı, 5. Saruhan Fındıkcı, 89. Burak Sürmeli, 7. Berke Bıyık, 10. Oğuz Aydın, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

30. Şener Özcan, 33. Enes Alıç, 11. Cuma Menize, 20. Yusuf Can Abay, 21. Hasan Çelik, 54. Alper Kadir Duruk, 53. Emre Erdem



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu



Goller

Berke Bıyık,1.dk (f), Tunç Murat Behram,19.dk (f), Tunç Murat Behram,40.dk (p), Oğuz Aydın,57.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Saruhan Fındıkcı 42.dk, Sarı Kart Berke Bıyık 52.dk, Kırmızı Kart Osman Işıklı 8.dk, Sarı Kart Enes Alıç 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Burak Sürmeli 87.dk, Tunç Murat Behram 75.dk, Saruhan Fındıkcı 75.dk, Berke Bıyık 62.dk, Oğuz Aydın 75.dk



Oyuna Girenler

Hasan Çelik 87.dk, Cuma Menize 75.dk, Enes Alıç 75.dk, Alper Kadir Duruk 62.dk, Yusuf Can Abay 75.dk

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 2. Gökhan Günel, 61. Yiğit Köse, 3. Gökhan Açıkgöz, 53. Ahmet Mumin Papaker, 47. Muhammed Burak Çelik, 23. Emre Usta, 18. Ahmet Karaman, 14. Doğukan Bulut, 10. İsmail Bulut, 92. Tevfik Doğukan Pala



Yedekler

75. Kadir Balcı, 8. Onur Hafızoğlu, 52. Mertcan Yener, 33. Burak Topduman, 27. Yeldar Yamaç, 17. Fatih Arat, 71. Mehmet Fatih Bayat



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Doğukan Bulut 53.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Mumin Papaker 46.dk, Ahmet Karaman 46.dk, Muhammed Burak Çelik 68.dk, Mehmet Fatih Bayat 80.dk, Yiğit Köse 85.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Fatih Bayat 46.dk, Fatih Arat 46.dk, Onur Hafızoğlu 68.dk, Burak Topduman 80.dk, Mertcan Yener 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

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