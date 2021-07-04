Bucu Esmersoy'da cesur görüntüler! Duştan video paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı! İşte o paylaşım...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyor. Fit vücuduyla dikkat çeken Esmersoy cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bikinili pozlarıyla ilgi toplayan Esmersoy, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Yayınladığı görüntüye" Hatırlar mısınız? yıllar önce , mavi giymem filan diyen biri vardı canım ya." notunu ekledi

Paylaşıma kısa süre içinde beğeni yağarken çok sayıda övgü dolu yorum geldi. Takipçileri sunucunun 20'lik kızlara taş çıkardığını söyledi.