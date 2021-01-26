Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu