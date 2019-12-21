BUDO'da seferler iptal!
Bugün için yapılması planalanan BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) seferleri, yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
BUDO'dan iptal haberi geldi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 13.00 ve 16.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.30 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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