Adnan Oktar örgütüne operasyon: Aralarında doktor ve öğretmenin de olduğu çok sayıda gözaltı var!BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileriFenerbahçe'nin rakibi Karacabey Belediyesporİrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandıMSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMert Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mert Ramazan Demir'in oynadığı film ve dizilerYılbaşındaki IŞİD saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti: Reina şimdi de icralık oldu!15 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yıldızları!Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileri

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileri

Marmara Bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDObugün yapılacak kimi seferler iptal edildiği açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT