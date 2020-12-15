BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileri
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, bugün yapılacak kimi seferler iptal edildiği açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)