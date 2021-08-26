Buğday fiyatı artınca, ekmeğe zam mı gelecek  sorusu akıllara geldi

Toprak Mahsulleri Ofisinin gerçekleştirdiği ihaleler sırasıyla 30 Haziran, 13 Temmuz ve 4 Ağustos’ta her biri 395 bin ton olmak üzere yapılan 3 ihalenin ardından 4. kez buğday ihalesi yapılacak. Dünya Gazetesi’nin haberine göre; ilk ihalede ton başına 260 dolar, ikincisinde 257 dolar ve 4 Ağustos’taki ihalede buğdayın tonu ortalama 299 dolardan alındı.

BUĞDAY ARTARSA EKMEĞE ZAM DA ARTACAK MI?

İhalelerde ton başına ödenen miktarın giderek arttı. Bu da “Zaten günden güne zam gelen ekmek bir kez daha mı zamlanacak?” sorusunu akıllara getirdi.

EKMEKLİK BUĞDAYIN TONU 3 BİN LİRA OLDU

Ekmeklik buğdayın tonu iç piyasada 3 bin lirayı buldu. Makarnalık buğdayın tonu ise 3 bin 500 lirayı gördü. Türkiye’nin ağırlıklı olarak ithalat yaptığı Rusya’dan ithal ekmeklik buğdayın tonu ise 300 doların üzerinde seyrediyor.