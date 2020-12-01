Bugün başlıyor! İşte madde madde yeni korona yasakları... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Bugün başlıyor! İşte madde madde yeni korona yasakları... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen yeni kısıtlamaları açıkladı. Hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise tüm gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki yasaklar ne zaman başlayacak? Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...