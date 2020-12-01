Bugün başlıyor! İşte madde madde yeni korona yasakları... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen yeni kısıtlamaları açıkladı. Hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise tüm gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki yasaklar ne zaman başlayacak? Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

1 22 Koronavirüs salgınında günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayısı günden güne artarken salgının durdurulması için yeni tedbirlerin de alınması kaçınılmaz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında çok önemli kararlar alındı.