İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 22 bin 810 kişi hakkında işlem yapıldıBugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...Mehmet Ali Erbil'den aile fotoğrafı geldi! Oğlunu görenler gözlerine inanamadıNusret altın kaplı et videosunu 6 bin dolara sattıResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 22 Mart 202125 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!22 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasalar açılmadan ilk açıklama!Megakent'te trafik kilit!Bayılan adam balkondan düşmekten son anda kurtarıldı!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Merkez Bankası Baikanı Naci Ağbal'ın görevine son verilmesinin ardından yükselişe geçen dolar kuru, yeni güne 8,04 TL ilr başladı. Euro kuru ise açılışı 9,55 TL'den yaptı. Peki bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından hareketlilik yaşıyor. Yukarı yönlü yükselişe geçen döviz kurlarında, piyasaların açılmasıyla birlikte haftann ilk verileri belli oldu. 

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

Dolar kuru serbest piyasada açılışta yüzde 11,51 oranda yükselişe geçerek 8,1011 TL'den alınıyor, 8,15,14 TL'den ise satılıyor.

Euro kuru ise haftanın ilk gününe yüzde 11, 50 yükselerek 9,6303 TL'den alınıyor, 8,1514 TL'den satılıyor.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 MART 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

22 Mart Pazartesi  gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.50  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları     8,0439     8,0536

Avro               9,5628    9,5926

Sterlin           11,1415   11,1722

İsviçre Frangı 8,6525    8,6641

Japon Yeni     0,0744   0,0738

S. Arabistan Riyali 2,1394 2,1502

Norveç Kronu 0,9379   0,9435

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI

Döviz piyasası açıldığında haberimiz güncellenecektir. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT