Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları... Merkez Bankası Baikanı Naci Ağbal'ın görevine son verilmesinin ardından yükselişe geçen dolar kuru, yeni güne 8,04 TL ilr başladı. Euro kuru ise açılışı 9,55 TL'den yaptı. Peki bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

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