Bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...
Merkez Bankası Baikanı Naci Ağbal'ın görevine son verilmesinin ardından yükselişe geçen dolar kuru, yeni güne 8,04 TL ilr başladı. Euro kuru ise açılışı 9,55 TL'den yaptı. Peki bugün dolar kaç para? Dolar ve euro kaç TL oldu? İşte 22 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...
Dolar ve euro kuru, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinin ardından hareketlilik yaşıyor. Yukarı yönlü yükselişe geçen döviz kurlarında, piyasaların açılmasıyla birlikte haftann ilk verileri belli oldu.
DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI
Dolar kuru serbest piyasada açılışta yüzde 11,51 oranda yükselişe geçerek 8,1011 TL'den alınıyor, 8,15,14 TL'den ise satılıyor.
Euro kuru ise haftanın ilk gününe yüzde 11, 50 yükselerek 9,6303 TL'den alınıyor, 8,1514 TL'den satılıyor.
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22 MART 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
22 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 08.50 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,0439 8,0536
Avro 9,5628 9,5926
Sterlin 11,1415 11,1722
İsviçre Frangı 8,6525 8,6641
Japon Yeni 0,0744 0,0738
S. Arabistan Riyali 2,1394 2,1502
Norveç Kronu 0,9379 0,9435
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)
BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI
Döviz piyasası açıldığında haberimiz güncellenecektir.