Bugün hangi diziler var 22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, Bugün hangi diziler var 22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında Bugün hangi diziler var 22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var? İşte detaylar...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
22 ARALIK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22 ARALIK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22 ARALIK ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
22 ARALIK ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Tokatçı
22 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şefin Özel Konuğu
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00112 Acil Çağrı
22:30Seneye Bu Zamanlar
22 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat
08:00Muasır
08.30 Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:45Berceste
10:00Anadolu Arkeolojisi
10:30Tarihin Ruhu
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Tarih Söyleşileri
14:00Tiyatro Dünyası
14:30Yeryüzleri
14:50Müzelerin Yıldızları
15:00Anjelika Akbar İle Sesler
15:30Karalama Defteri
16:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15Evliya Çelebi
18:00Hayat Sanat
18:30Muhayyelat
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Sessizce
20:45Türkiye Atlası
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema: Ben O Değilim
22 ARALIK ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
22 ARALIK ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken