Bugün hangi maç, hangi kanalda? 20 Ocak Çarşamba 2021 hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Tüm futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 20 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 20 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 20 Ocak Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 20 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
11:05
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:20
Perth Glory - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
Ç.Rizespor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Hatayspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
17:00
Udinese - Atalanta
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV
18:30
Kortrijk - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
18:30
FC Emmen - Heerenveen
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
19:00
Kamerun - Mali
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
19:00
Galatasaray - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Schalke 04 - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:45
KAS Eupen - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Feyenoord - Heracles
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
20:45
Mechelen - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Getafe - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
21:00
Cordoba - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3
21:00
Leeds United - Southampton
İngiltere Premier Lig Ertelendi
Yayın Yok
21:00
Norwich City - Bristol City
İngiltere Championship
Bein Sports 3
21:00
Manchester City - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Burkina Faso - Zimbabve
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
22:00
Guarani - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Augsburg - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Leipzig - Union Berlin
Almanya Bundesliga
A Spor S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Freiburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
22:30
Arminia Bielefeld - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
22:45
Braga - Benfica
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV
23:00
Real Betis - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 Bilyoner TV
23:00
Alcoyano - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2
23:00
Marsilya - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
23:00
AZ Alkmaar - Ajax
Hollanda KNVB Beker
Bilyoner TV
23:00
Botafogo RJ - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Club Brugge - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
23:00
Antwerp - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Juventus - Napoli
İtalya Süper Kupası
TRT Spor HD Bilyoner TV
23:15
Fulham - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:15
Livingston - Celtic
İskoçya Championship
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
23:30
Villarreal - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart S Sport Plus CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM
PREMİER LİG
İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.
Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.
Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.
Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.
SERIE A
Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.
Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.
Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.
Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.
BUNDESLIGA
Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.
Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.
Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.
Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.
Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.
LIGUE 1
Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.
Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.
Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.
Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.