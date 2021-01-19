Bugün hangi maç, hangi kanalda? 20 Ocak Çarşamba 2021 hangi maçlar var?

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 20 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin merakında bulunuyor. Dünya futbolunda 20 Ocak Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 20 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

Newcastle Jets - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:20

Perth Glory - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Ç.Rizespor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Hatayspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:00

Udinese - Atalanta

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

18:30

Kortrijk - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

18:30

FC Emmen - Heerenveen

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

19:00

Kamerun - Mali

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

19:00

Galatasaray - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Schalke 04 - Köln

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:45

KAS Eupen - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

Feyenoord - Heracles

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

20:45

Mechelen - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

21:00

Getafe - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

21:00

Cordoba - Real Sociedad

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 3

21:00

Leeds United - Southampton

İngiltere Premier Lig Ertelendi

Yayın Yok

21:00

Norwich City - Bristol City

İngiltere Championship

Bein Sports 3

21:00

Manchester City - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Burkina Faso - Zimbabve

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

22:00

Guarani - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Augsburg - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Leipzig - Union Berlin

Almanya Bundesliga

A Spor S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Freiburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

22:30

Arminia Bielefeld - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

22:45

Braga - Benfica

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV

23:00

Real Betis - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82 Bilyoner TV

23:00

Alcoyano - Real Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2

23:00

Marsilya - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

23:00

AZ Alkmaar - Ajax

Hollanda KNVB Beker

Bilyoner TV

23:00

Botafogo RJ - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

Club Brugge - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

23:00

Antwerp - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Juventus - Napoli

İtalya Süper Kupası

TRT Spor HD Bilyoner TV

23:15

Fulham - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:15

Livingston - Celtic

İskoçya Championship

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

23:30

Villarreal - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart S Sport Plus CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM

PREMİER LİG

İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.

Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.

SERIE A

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Inter, evinde son 9 yılın şampiyonu Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Napoli, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 6-0 kazandı.

Lazio ile Roma arasındaki başkent derbisi, ev sahibi Lazio'nun 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Serie A'nın 18. haftası, Cagliari ile 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan arasındaki maçla tamamlanacak.

Şampiyonluk yarışında Milan'ı, aynı puana sahip Inter, 34'er puan toplayan Napoli (bir maçı eksik) ve Roma, 33 puanlı Juventus (bir maçı eksik) takip etti.

BUNDESLIGA

Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi.

Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Konuk olduğu Union Berlin'e 1-0 yenilen Bayer Leverkusen, haftayı puansız kapattı.

Evinde Mainz ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund da zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Bundesliga'nın 16. haftası sonunda puanını 36'ya çıkaran lider Bayern Münih'i, Leipzig 4, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ise 7 puan geriden izliyor.

LIGUE 1

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Angers deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Olympique Lyon, sahasında oynadığı Metz karşılaşmasını 1-0 kaybetti.

Lille, konuk ettiği Reims'i 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Monaco, deplasmanda Montpellier'yi 3-2, Rennes de konuk olduğu Brest'i 2-1 yendi.

Ligue 1'de 20. haftanın ardından puanını 42'ye yükselten PSG, averajla zirveye yerleşti. Lille aynı puan, Olympique Lyon 40 puan, Monaco ve Rennes ise 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.