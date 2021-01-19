"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 27 Ocak 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 27 Ocak 2021 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

00:15

Boavista - Sporting

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

01:15

Oeste - Parana

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

02:00

Atletico Mineiro - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

02:00

Palmeiras - Vasco Da Gama

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

03:30

Atlanta Hawks - LA Clippers

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

03:30

Vitoria - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

04:00

Houston Rockets - Washington Wizards

NBA

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

05:00

Utah Jazz - New York Knicks

NBA

Bilyoner TV

05:00

Georgia - Duke

NCAA

S Sport 2 S Sport Plus

06:00

Nanjing Tongxi - Beijing Royal Fighters

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV

06:00

Tianjin - Jilin

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV

15:30

Ac. Clinceni - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

17:00

Kerala Blasters - Jamshedpur

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Plt. Lasi - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:45

Atalanta - Lazio

İtalya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor HD Bilyoner TV

20:30

Darmstadt 98 - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:30

Salzburg - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:30

WSG Tirol - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:45

Beerschot - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

Genk - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

AZ Alkmaar - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:45

M.Başakşehir - Trabzonspor

TFF Süper Kupa

A Spor

21:00

Dinamo Bucuresti - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Sevilla - Valencia

İspanya Süper Kupa

Tivibu Spor 3

21:00

Chelsea - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Burnley - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:00

Chambly - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:30

Morton - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00

Namibia - Zambiya

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

22:00

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

VVV Venlo - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Tanzanya - Gine

Afrika Uluslar Şampiyonası

Yayın Yok

22:30

Brighton - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

22:30

Paderborn - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:30

Nurnberg - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:30

Karlsruhe - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:45

Hibernian - Rangers

İskoçya Premier Lig

Tivibu Spor

22:45

Juventus - Spal

İtalya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor HD

23:00

Heerenveen - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00

Rayo Vallecano - Barcelona

İspanya Süper Kupa

Tivibu Spor 4

23:00

Almeria - Osasuna

İspanya Süper Kupa

Tivibu Spor 3

23:00

KAA Gent - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Charleroi - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:15

Everton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:15

Manchester Utd - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus