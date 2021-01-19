Bugün hangi maç, hangi kanalda? 27 Ocak 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 27 Ocak 2021 Çarşamba hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 27 Ocak 2021 Çarşamba hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 27 Ocak 2021 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
00:15
Boavista - Sporting
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
01:15
Oeste - Parana
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:00
Atletico Mineiro - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:00
Palmeiras - Vasco Da Gama
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Atlanta Hawks - LA Clippers
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV
03:30
Vitoria - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
04:00
Houston Rockets - Washington Wizards
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV
05:00
Utah Jazz - New York Knicks
NBA
Bilyoner TV
05:00
Georgia - Duke
NCAA
S Sport 2 S Sport Plus
06:00
Nanjing Tongxi - Beijing Royal Fighters
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
06:00
Tianjin - Jilin
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
15:30
Ac. Clinceni - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
17:00
Kerala Blasters - Jamshedpur
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Plt. Lasi - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:45
Atalanta - Lazio
İtalya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor HD Bilyoner TV
20:30
Darmstadt 98 - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:30
Salzburg - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:30
WSG Tirol - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:45
Beerschot - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
Genk - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:45
AZ Alkmaar - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:45
M.Başakşehir - Trabzonspor
TFF Süper Kupa
A Spor
21:00
Dinamo Bucuresti - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Sevilla - Valencia
İspanya Süper Kupa
Tivibu Spor 3
21:00
Chelsea - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
21:00
Burnley - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:00
Chambly - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:30
Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:00
Namibia - Zambiya
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
22:00
RKC Waalwijk - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
VVV Venlo - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Tanzanya - Gine
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın Yok
22:30
Brighton - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:30
Paderborn - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22:30
Nurnberg - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22:30
Karlsruhe - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:45
Hibernian - Rangers
İskoçya Premier Lig
Tivibu Spor
22:45
Juventus - Spal
İtalya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor HD
23:00
Heerenveen - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Rayo Vallecano - Barcelona
İspanya Süper Kupa
Tivibu Spor 4
23:00
Almeria - Osasuna
İspanya Süper Kupa
Tivibu Spor 3
23:00
KAA Gent - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Charleroi - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:15
Everton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:15
Manchester Utd - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus