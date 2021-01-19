"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 28 Ocak 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 28 Ocak 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 28 OCAK PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00

Karabağ - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:00

Hyderabad - Bengaluru

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Hermannstadt - Chindia

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:15

Panetolikos - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

Lugano - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

Cercle Brugge - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

20:45

Sparta Rotterdam - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Navalcarnero - Granada

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 3

21:00

Cluj - Astra

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:30

St. Pauli - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:30

Sion - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

23:00

Oostende - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:00

Ajax - Willem II

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor Bilyoner TV

23:00

Tottenham - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Alcoyano - Athletic Bilbao

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 2

23:00

Napoli - Spezia

İtalya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor HD