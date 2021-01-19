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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 28 Ocak 2021 Perşembe hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 28 Ocak 2021 Perşembe hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 28 Ocak 2021 Perşembe hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 28 Ocak 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 28 Ocak 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 28 OCAK PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00
Karabağ - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:00
Hyderabad - Bengaluru
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Hermannstadt - Chindia
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:15
Panetolikos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:15
Lugano - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

20:45
Cercle Brugge - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

20:45
Sparta Rotterdam - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

21:00
Navalcarnero - Granada
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3

21:00
Cluj - Astra
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:30
St. Pauli - Bochum
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

22:30
Sion - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

23:00
Oostende - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Ajax - Willem II
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor Bilyoner TV

23:00
Tottenham - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00
Alcoyano - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 2

23:00
Napoli - Spezia
İtalya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor HD

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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