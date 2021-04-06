Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var? 6 Nisan 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 6 NİSAN 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Nisan 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 12:05 WS Wanderers - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 13:00 Pohang - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 13:00 Yokohama Marinos - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV 13:30 Daegu - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 16:00 Fatih Karagümrük - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 16:00 Göztepe - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 17:30 Sigma Olomouc - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 19:00 Trabzonspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 19:30 Lyngby - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 19:30 Heidenheim - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV 19:45 Monaco - Metz

Fransa Kupası

Bein Sports 4 Bilyoner TV 20:00 Waasland Beveren - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV 21:00 Morton - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV 21:00 Morton - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV 21:00 Ayr - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV 21:00 Ayr - Dundee FC

İskoçya Championship

Bilyoner TV 21:45 Norwich City - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 4 22:00 Manchester City - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 3, cbcsport.tv 22:00 Real Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2, CBC Sport Tayfun Altuntaş Editör futbolmaç