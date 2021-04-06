Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var?

6 Nisan 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını  merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 6 NİSAN 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

6 Nisan 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:05

WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Pohang - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30

Daegu - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:00

Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00

Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

17:30

Sigma Olomouc - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:30

Lyngby - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30

Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:45

Monaco - Metz
Fransa Kupası
Bein Sports 4 Bilyoner TV

20:00

Waasland Beveren - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00

Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00

Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00

Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00

Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:45

Norwich City - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 4

22:00

Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 3, cbcsport.tv

22:00

Real Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2, CBC Sport

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT