Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var?
6 Nisan 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 6 Nisan 2021 Salı günü hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 6 NİSAN 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?
6 Nisan 2021 Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:05
WS Wanderers - CC Mariners
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Pohang - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:00
Fatih Karagümrük - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Göztepe - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:30
Sigma Olomouc - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Trabzonspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Lyngby - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:45
Monaco - Metz
Fransa Kupası
Bein Sports 4 Bilyoner TV
20:00
Waasland Beveren - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Morton - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Ayr - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:45
Norwich City - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Manchester City - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 3, cbcsport.tv
22:00
Real Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2, CBC Sport