Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Aman dikkat... Sıcaklıklar aniden düşecek!
Türkiye'yi günlerdir kasıp kavuran sıcaklıklar bugün 2 ila 4 derece azalacak. Beklenen yağmur İstanbul dahil Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun, Artvin, Trabzon ve bir çok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu raporunu yayımladı. Raporda yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden 'ani sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı' uyarısında bulunuldu. İşte il il günlük hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yetkililer ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Giresun ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık