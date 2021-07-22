Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 il için kuvvetli yağış uyarısı: Aman dikkat... Sıcaklıklar aniden düşecek!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yetkililer ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Giresun ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık