Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 17 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

17 Ağustos 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Bilyoner TV

12:30
Adelaide City - Adelaide United
Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30
Avondale FC - Brisbane Roar
Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30
Oakleigh - Brisbane City
Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

13:00
Chiba - Kofu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Gwangju - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00
Gyeongnam - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30
Asan - Gimpo
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Hillerod - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45
Karabağ - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Exxen

20:00
Vejle - Naestved
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00
Dinamo Kiev - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

22:00
Maccabi Haifa - Kızılyıldız
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen

22:00
Sheffield Utd - Sunderland
İngiltere Championship

Bein Sports 3

34
154
3
3
1
2
399
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 Yorum
Kopenhag 2 - 1 Trabzonspor | Maç sonucu
Kopenhag 2 - 1 Trabzonspor | Maç sonucu
Tümer Metin, Fenerbahçeli yöneticilere seslendi: "Allah rızası için Serdar Dursun'un antrenmanda frikikten gol yaptığı varsa paylaşsınlar"
Tümer Metin, Fenerbahçeli yöneticilere seslendi: "Allah rızası için Serdar Dursun'un antrenmanda frikikten gol yaptığı varsa paylaşsınlar"
Erzurumspor 0 - 0 Pendikspor | Maç sonucu, özeti
Erzurumspor 0 - 0 Pendikspor | Maç sonucu, özeti
Kasımpaşa 0 - 6 Fenerbahçe | Maç sonucu
Kasımpaşa 0 - 6 Fenerbahçe | Maç sonucu
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Onlarca mürit toplayıp hepsine seri cinayetler işleten ve ardından idam cezasına çarptırılan psikopat katil Charles Manson...
Onlarca mürit toplayıp hepsine seri cinayetler işleten ve ardından idam cezasına çarptırılan psikopat katil Charles Manson...
Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı
AFAD duyurdu: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"
Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"
Ekrem İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis'e tehditkar sözler: "Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez"
Ekrem İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis'e tehditkar sözler: "Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez"