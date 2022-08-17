Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
17 Ağustos 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
Bilyoner TV
12:30
Adelaide City - Adelaide United
Avustralya Federasyon Kupasi
Bilyoner TV
12:30
Avondale FC - Brisbane Roar
Avustralya Federasyon Kupasi
Bilyoner TV
12:30
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya Federasyon Kupasi
Bilyoner TV
12:30
Oakleigh - Brisbane City
Avustralya Federasyon Kupasi
Bilyoner TV
13:00
Chiba - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gwangju - Jeonnam Dragons
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gyeongnam - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Asan - Gimpo
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hillerod - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Karabağ - Viktoria Plzen
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Exxen
20:00
Vejle - Naestved
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Dinamo Kiev - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
22:00
Maccabi Haifa - Kızılyıldız
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Exxen
22:00
Sheffield Utd - Sunderland
İngiltere Championship
Bein Sports 3