Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 17 Ağustos 2022 Çarşamba Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

17 Ağustos 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:

Bilyoner TV

12:30

Adelaide City - Adelaide United

Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30

Avondale FC - Brisbane Roar

Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30

Melbourne City - Wellington Phoenix

Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

12:30

Oakleigh - Brisbane City

Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

13:00

Chiba - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gwangju - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gyeongnam - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Asan - Gimpo

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Hillerod - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Karabağ - Viktoria Plzen

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Exxen

20:00

Vejle - Naestved

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Dinamo Kiev - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

22:00

Maccabi Haifa - Kızılyıldız

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Exxen

22:00

Sheffield Utd - Sunderland

İngiltere Championship

Bein Sports 3