Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 24 Eylül 2022 Cumartesi gününün maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

24 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Oita - Kofu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:30
Forest Green - Exeter
İngiltere EFL League 1

TV 8 Buçuk

15:00
Ağrı 1970 - Elazığspor
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Huesca - Leganes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Eynesil Belediyespor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig

Ege TV

16:00
Efeler 09 Spor - Akhisarspor
TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00
Ermenistan - Ukrayna
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

17:00
Ituano - Brusque
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Peterborough - Port Vale
İngiltere EFL League 1

TV 8 Buçuk

17:00
Liverpool Monterrey - WS Wanderers
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

17:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:00
Karşıyaka - Şile Yıldız
TFF 3. Lig

Yayın yok

19:00
Eskişehirspor - Hacettepe
TFF 3. Lig

Yayın yok

19:00
Slovenya - Norveç
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

19:00
Kuzey İrlanda - Kosova
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

19:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı

Smart Spor HD, Spor Smart, D Smart GO

19:00
Balıkesirspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig

Balıkesirspor Youtube

19:00
52 Orduspor - Mersin İY
TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

19:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

19:30
Malaga - Villarreal B
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Ponferradina - Tenerife
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:00
Milli Takım
Antrenman

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

21:45
Çekya - Portekiz
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45
İspanya - İsviçre
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

21:45
İskoçya - İrlanda
UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45
Sırbistan - İsveç
UEFA Uluslar Ligi

Yayın Yok

21:45
Güney Kıbrıs - Yunanistan
UEFA Uluslar Ligi

Yayın Yok

22:00
Danubio - River Plate
Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

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