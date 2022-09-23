Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
24 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Oita - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:30
Forest Green - Exeter
İngiltere EFL League 1
TV 8 Buçuk
15:00
Ağrı 1970 - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Huesca - Leganes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Eynesil Belediyespor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV
16:00
Efeler 09 Spor - Akhisarspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
16:00
Ermenistan - Ukrayna
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
17:00
Ituano - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Peterborough - Port Vale
İngiltere EFL League 1
TV 8 Buçuk
17:00
Liverpool Monterrey - WS Wanderers
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV
17:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:00
Karşıyaka - Şile Yıldız
TFF 3. Lig
Yayın yok
19:00
Eskişehirspor - Hacettepe
TFF 3. Lig
Yayın yok
19:00
Slovenya - Norveç
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
19:00
Kuzey İrlanda - Kosova
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
19:00
Galatasaray - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
Smart Spor HD, Spor Smart, D Smart GO
19:00
Balıkesirspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Balıkesirspor Youtube
19:00
52 Orduspor - Mersin İY
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
19:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
19:30
Malaga - Villarreal B
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Ponferradina - Tenerife
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:00
Milli Takım
Antrenman
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
21:45
Çekya - Portekiz
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
İspanya - İsviçre
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus
21:45
İskoçya - İrlanda
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Sırbistan - İsveç
UEFA Uluslar Ligi
Yayın Yok
21:45
Güney Kıbrıs - Yunanistan
UEFA Uluslar Ligi
Yayın Yok
22:00
Danubio - River Plate
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV