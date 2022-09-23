Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 24 Eylül 2022 Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi maç programı...

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

24 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Oita - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Yokohama FC

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:30

Forest Green - Exeter

İngiltere EFL League 1

TV 8 Buçuk

15:00

Ağrı 1970 - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00

Huesca - Leganes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00

Eynesil Belediyespor - Kuşadası Gençlik

TFF 3. Lig

Ege TV

16:00

Efeler 09 Spor - Akhisarspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

16:00

Ermenistan - Ukrayna

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

17:00

Ituano - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Peterborough - Port Vale

İngiltere EFL League 1

TV 8 Buçuk

17:00

Liverpool Monterrey - WS Wanderers

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV

17:15

Mirandes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:00

Karşıyaka - Şile Yıldız

TFF 3. Lig

Yayın yok

19:00

Eskişehirspor - Hacettepe

TFF 3. Lig

Yayın yok

19:00

Slovenya - Norveç

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

19:00

Kuzey İrlanda - Kosova

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

19:00

Galatasaray - İstanbulspor

Hazırlık Maçı

Smart Spor HD, Spor Smart, D Smart GO

19:00

Balıkesirspor - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Balıkesirspor Youtube

19:00

52 Orduspor - Mersin İY

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

19:30

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

19:30

Malaga - Villarreal B

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30

Ponferradina - Tenerife

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:00

Milli Takım

Antrenman

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

21:45

Çekya - Portekiz

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

İspanya - İsviçre

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

21:45

İskoçya - İrlanda

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Sırbistan - İsveç

UEFA Uluslar Ligi

Yayın Yok

21:45

Güney Kıbrıs - Yunanistan

UEFA Uluslar Ligi

Yayın Yok

22:00

Danubio - River Plate

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV