Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 26 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
26 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Jeonnam Dragons - Busan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Gwangju - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
21:45
İngiltere - Almanya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Macaristan - İtalya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
Romanya - Bosna Hersek
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
21:45
Kuzey Makedonya - Bulgaristan
UEFA Uluslar Ligi
TV 8 Buçuk
22:00
Cartagena - Alaves
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Burton Albion - Fenix
Uruguay Premier Ligi
Bilyoner TV