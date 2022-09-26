Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin, Avrupa kupası ve milli takım maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 26 Eylül 2022 Pazartesi maç programı...

Haberin Devamı

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ? SÜPER LİGDE HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

26 Eylül 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



13:00

Jeonnam Dragons - Busan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Gwangju - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

21:45

İngiltere - Almanya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Macaristan - İtalya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

Romanya - Bosna Hersek

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

21:45

Kuzey Makedonya - Bulgaristan

UEFA Uluslar Ligi

TV 8 Buçuk

22:00

Cartagena - Alaves

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00

Burton Albion - Fenix

Uruguay Premier Ligi

Bilyoner TV