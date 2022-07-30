Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi ? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
30 Temmuz 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Mito - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tochigi - Tokushima
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Yokohama FC - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Iwata - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:30
Ryukyu - Kumamoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Tampines - Hougang
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
12:30
Tanjong Pagar - Geylang
Singapur Premier Ligi
Bilyoner TV
12:30
Newcastle Jets - Adelaide United
Avustralya Federasyon Kupasi
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Kyoto
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Hiroshima - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vissel Kobe - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Gwangju - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Oita - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Okayama - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Renofa Yamaguchi - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Yamagata - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Suwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Ulsan - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - FC Seoul
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Livingston - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV, S Sport Plus
14:00
Norrby - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Östersunds - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Seongnam - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Viktoria Berlin - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
14:00
Straelen - St.Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
14:30
Arsenal - Sevilla
Emirates Cup Final
Bilyoner TV
14:45
Atletico Madrid - Manchester Utd
Hazırlık Maçı
Yayın yok
15:00
Hillerod - Sonderjyske
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Örebro - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Skövde - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
JDA Dijon - St. Etienne
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
16:00
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Einheit Wernigerode - Paderborn
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Elversberg - B.Leverkusen
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Illertissen - Heidenheim
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Lübeck - Hansa Rostock
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Jahn Regensburg - Köln
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
SpVgg Bayreuth - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
17:00
Hearts - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
St.Johnstone - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Brentford - Real Betis
Hazırlık Maçı
Brentford Youtube
17:00
BB Erzurumspor - Samgurali
Hazırlık Maçı
Yayın yok
17:00
Newcastle - Athletic Bilbao
Hazırlık Maçı
Yayın yok
17:00
Southampton - Villarreal
Hazırlık Maçı
Yayın yok
17:00
Aalesund - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brusque - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
HJK Helsinki - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Honka - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
F.Amager - Vejle
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Cercle Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Hull City - Bristol City
İngiltere Championship
Yayın yok
17:00
FC Dinamo Brest - FC Vitebsk
Belarus Kupası
Bilyoner TV
18:00
B.Dortmund - Antalyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın yok
18:00
Eskilstuna United - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Altach - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
SV Ried - Aus Lustenau
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - BC Siauliai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Nice - Torino
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
18:30
Sundsvall - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Voluntari - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Radomiak Radom - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Sampdoria
Hazırlık Maçı
TRT Spor
19:00
Rennes - Aston Villa
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
19:00
Ham Kam - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Liverpool - Manchester City
FA Community Shield
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:00
Skalica - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Slovan Bratislava - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bellinzona - Ouchy
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
19:00
Carl Zeiss Jena - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:00
Offenbach - Düsseldorf
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:00
Neman - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Kupası
Bilyoner TV
19:15
Leuven - Westerlo
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:15
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Antofagasta - Coquimbo Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Annecy - Niort
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Bastia - Laval
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Guingamp - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Le Havre - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Metz - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Nimes - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Quevilly Rouen - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Zhodino - Isloch Minsk
Belarus Kupası
Bilyoner TV
20:30
Sturm Graz - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:45
Trabzonspor - Sivasspor
TFF Süper Kupa
ATV
20:45
Sporting - Wolverhampton
Hazırlık Maçı
Yayın yok
21:00
Jerv - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Halmstads - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Legnica - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Ajax - PSV
Hollanda Süper Kupa Final
Bilyoner TV
21:15
Tottenham - Roma
Hazırlık Maçı
Bilyoner TV
21:15
Domzale - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Inter - Lyon
Hazırlık Maçı
Yayın yok
21:30
Leipzig - Bayern Münih
Almanya Süper Kupa Final
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
21:30
Cluj - Mioveni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:30
Sion - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
KAA Gent - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Londrina - Criciuma
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Varazdin - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Minnesota United - Portland Timbers
MLS
Bilyoner TV
22:00
Deportes La Serena - Nublense
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
Ceara - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Goias - Coritiba
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Kupa Töreni
Almanya Süper Kupa
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
22:45
Porto - Tondela
Portekiz Süper Kupa Final
Bilyoner TV
23:15
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:45
Ameliano - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura,
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