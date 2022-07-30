Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi ? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi ? sorusu futbol tutkunlarının cevabını en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Merak edenler için Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve 30 Temmuz 2022 Cumartesi maç programı haberimizde...

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Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi ? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

30 Temmuz 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Mito - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Tochigi - Tokushima
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00
Yokohama FC - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30
Iwata - Shonan Bellmar
Japonya J.League

Bilyoner TV

12:30
Ryukyu - Kumamoto
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30
Tampines - Hougang
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

12:30
Tanjong Pagar - Geylang
Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

12:30
Newcastle Jets - Adelaide United
Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Gamba Osaka - Kyoto
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Hiroshima - Tokyo
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Vissel Kobe - Kashiwa Reysol
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Urawa - Kawasaki Frontale
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Kashima Antlers
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Gwangju - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Kofu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Oita - Verdy
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Okayama - Chiba
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Renofa Yamaguchi - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Yamagata - Machida
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Jeju United
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Suwon - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Ulsan - Gangwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Pohang - FC Seoul
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00
Livingston - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV, S Sport Plus

14:00
Norrby - Trelleborgs
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Östersunds - Jönköpings
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Seongnam - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00
Viktoria Berlin - Bochum
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

14:00
Straelen - St.Pauli
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

14:30
Arsenal - Sevilla
Emirates Cup Final

Bilyoner TV

14:45
Atletico Madrid - Manchester Utd
Hazırlık Maçı

Yayın yok

15:00
Hillerod - Sonderjyske
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Kalmar
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Örebro - Brage
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Skövde - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
JDA Dijon - St. Etienne
Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:00
Nykobing - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30
Einheit Wernigerode - Paderborn
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30
Elversberg - B.Leverkusen
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30
Illertissen - Heidenheim
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30
Lübeck - Hansa Rostock
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30
Jahn Regensburg - Köln
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30
SpVgg Bayreuth - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

17:00
Hearts - Ross Country
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Kilmarnock - Dundee United
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
St.Johnstone - Hibernian
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Brentford - Real Betis
Hazırlık Maçı

Brentford Youtube

17:00
BB Erzurumspor - Samgurali
Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00
Newcastle - Athletic Bilbao
Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00
Southampton - Villarreal
Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00
Aalesund - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00
Brusque - Cruzeiro
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
HJK Helsinki - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
Honka - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00
F.Amager - Vejle
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Cercle Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00
Hull City - Bristol City
İngiltere Championship

Yayın yok

17:00
FC Dinamo Brest - FC Vitebsk
Belarus Kupası

Bilyoner TV

18:00
B.Dortmund - Antalyaspor
Hazırlık Maçı

Yayın yok

18:00
Eskilstuna United - Dalkurd
İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00
Altach - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
SV Ried - Aus Lustenau
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Riteriai - BC Siauliai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00
Nice - Torino
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

18:30
Sundsvall - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Voluntari - UTA Arad
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30
Radomiak Radom - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Beşiktaş - Sampdoria
Hazırlık Maçı

TRT Spor

19:00
Rennes - Aston Villa
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Liverpool - Manchester City
FA Community Shield

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:00
Skalica - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Slovan Bratislava - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
St.Gallen - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Bellinzona - Ouchy
İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

19:00
Carl Zeiss Jena - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00
Offenbach - Düsseldorf
Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00
Neman - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Kupası

Bilyoner TV

19:15
Leuven - Westerlo
Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:15
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:30
Antofagasta - Coquimbo Unido
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00
Annecy - Niort
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Bastia - Laval
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Guingamp - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Le Havre - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Metz - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Nimes - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Quevilly Rouen - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Zhodino - Isloch Minsk
Belarus Kupası

Bilyoner TV

20:30
Sturm Graz - Salzburg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:45
Trabzonspor - Sivasspor
TFF Süper Kupa

ATV

20:45
Sporting - Wolverhampton
Hazırlık Maçı

Yayın yok

21:00
Jerv - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
Halmstads - Landskrona
İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00
Legnica - Warta
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00
Ajax - PSV
Hollanda Süper Kupa Final

Bilyoner TV

21:15
Tottenham - Roma
Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

21:15
Domzale - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Inter - Lyon
Hazırlık Maçı

Yayın yok

21:30
Leipzig - Bayern Münih
Almanya Süper Kupa Final

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

21:30
Cluj - Mioveni
Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30
Sion - Servette
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
KAA Gent - St.Truiden
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00
Londrina - Criciuma
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Varazdin - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00
Minnesota United - Portland Timbers
MLS

Bilyoner TV

22:00
Deportes La Serena - Nublense
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30
Ceara - Palmeiras
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30
Goias - Coritiba
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30
Kupa Töreni
Almanya Süper Kupa

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:45
Porto - Tondela
Portekiz Süper Kupa Final

Bilyoner TV

23:15
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:45
Ameliano - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura,

Bilyoner TV

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