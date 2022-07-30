Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi ? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları 7'den 70'e herkesin odağında yer alıyor. Bu kapsamda liglerin ve Avrupa kupaları maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, günlük olarak maçların hangi kanalda ve saatte oynanacağını araştırıyor. Bizler de merak edenler için Bugün kimin maçı var 30 Temmuz 2022 Cumartesi? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi maç programı...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE GÜNÜN MAÇLARI

30 Temmuz 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Mito - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Tochigi - Tokushima

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Yokohama FC - Grulla Morioka

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Iwata - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:30

Ryukyu - Kumamoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Tampines - Hougang

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

12:30

Tanjong Pagar - Geylang

Singapur Premier Ligi

Bilyoner TV

12:30

Newcastle Jets - Adelaide United

Avustralya Federasyon Kupasi

Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Kyoto

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Hiroshima - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Vissel Kobe - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Kawasaki Frontale

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gwangju - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Oita - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Okayama - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Renofa Yamaguchi - Vegalta Sendai

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Yamagata - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Suwon - Gimcheon Sangmu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Ulsan - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Pohang - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Livingston - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV, S Sport Plus

14:00

Norrby - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Östersunds - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Seongnam - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Viktoria Berlin - Bochum

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

14:00

Straelen - St.Pauli

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

14:30

Arsenal - Sevilla

Emirates Cup Final

Bilyoner TV

14:45

Atletico Madrid - Manchester Utd

Hazırlık Maçı

Yayın yok

15:00

Hillerod - Sonderjyske

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Degerfors - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Örebro - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Skövde - Brommapojkarna

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

JDA Dijon - St. Etienne

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:00

Nykobing - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:30

Einheit Wernigerode - Paderborn

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30

Elversberg - B.Leverkusen

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30

Illertissen - Heidenheim

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30

Lübeck - Hansa Rostock

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30

Jahn Regensburg - Köln

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

16:30

SpVgg Bayreuth - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

17:00

Hearts - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Kilmarnock - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

St.Johnstone - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Brentford - Real Betis

Hazırlık Maçı

Brentford Youtube

17:00

BB Erzurumspor - Samgurali

Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00

Newcastle - Athletic Bilbao

Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00

Southampton - Villarreal

Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:00

Aalesund - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00

Brusque - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

HJK Helsinki - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

Honka - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00

F.Amager - Vejle

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Cercle Brugge - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Hull City - Bristol City

İngiltere Championship

Yayın yok

17:00

FC Dinamo Brest - FC Vitebsk

Belarus Kupası

Bilyoner TV

18:00

B.Dortmund - Antalyaspor

Hazırlık Maçı

Yayın yok

18:00

Eskilstuna United - Dalkurd

İsveç Superettan

Bilyoner TV

18:00

Altach - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

SV Ried - Aus Lustenau

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00

Riteriai - BC Siauliai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Nice - Torino

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

18:30

Sundsvall - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Voluntari - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

18:30

Radomiak Radom - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Sampdoria

Hazırlık Maçı

TRT Spor

19:00

Rennes - Aston Villa

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

19:00

Ham Kam - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Tromsö - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Liverpool - Manchester City

FA Community Shield

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:00

Skalica - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Slovan Bratislava - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

St.Gallen - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bellinzona - Ouchy

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

19:00

Carl Zeiss Jena - Wolfsburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00

Offenbach - Düsseldorf

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV

19:00

Neman - Arsenal Dzyarzhynsk

Belarus Kupası

Bilyoner TV

19:15

Leuven - Westerlo

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:15

Oostende - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:30

Antofagasta - Coquimbo Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00

Annecy - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Bastia - Laval

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Guingamp - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Le Havre - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Metz - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Nimes - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Quevilly Rouen - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Zhodino - Isloch Minsk

Belarus Kupası

Bilyoner TV

20:30

Sturm Graz - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:45

Trabzonspor - Sivasspor

TFF Süper Kupa

ATV

20:45

Sporting - Wolverhampton

Hazırlık Maçı

Yayın yok

21:00

Jerv - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Halmstads - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00

Legnica - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

Ajax - PSV

Hollanda Süper Kupa Final

Bilyoner TV

21:15

Tottenham - Roma

Hazırlık Maçı

Bilyoner TV

21:15

Domzale - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Inter - Lyon

Hazırlık Maçı

Yayın yok

21:30

Leipzig - Bayern Münih

Almanya Süper Kupa Final

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

21:30

Cluj - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:30

Sion - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

KAA Gent - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Londrina - Criciuma

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Varazdin - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Minnesota United - Portland Timbers

MLS

Bilyoner TV

22:00

Deportes La Serena - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:30

Ceara - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30

Goias - Coritiba

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30

Kupa Töreni

Almanya Süper Kupa

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:45

Porto - Tondela

Portekiz Süper Kupa Final

Bilyoner TV

23:15

Ayacucho - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:45

Ameliano - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura,

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