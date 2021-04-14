Bugün okul var mı 14 Nisan 2021? Uzaktan eğitim hangi gün başlayacak 2021?

Koronavirüs salgınındaki vaka artışları öğrenci ve velileri endişelendiriyordu. Uzaktan eğitime geçileceği bir süredir konuşulsa da MEB'den resmi bir açıklama gelmemişti. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği karar açıklandı. MEB uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. Peki uzaktan eğitim hangi gün başlayacak? Bugün okul var mı 14 nisan 2021? Okullar hangi gün uzaktan eğitime geçecek?

BUGÜN OKUL VAR MI 14 NİSAN 2021?

Bugün öğrenciler yüz yüze eğitimlerine devam edecek. MEB'in kararına göre uzaktan eğitim 15 Nisan'dan itibaren başlayacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! İşte Kısmi Kapanma'nın detayları...

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ GÜN BAŞLAYACAK 2021?

Okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar hariç okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçecek.