Öğretmenlik dünyanın en kutsal meslekler arasında yer almaktadır. Geleceğin nesillerini yetiştirerek geleceğe hazırlayan öğretmenlerin günü 24 Kasım, 1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği günden bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Birçok ülkede farklı günlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım'da çeşitli etkinlikle kutlanmaktadır.

BİRÇOK ÜLKEDE KUTLANIYOR

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın sona ermesiyle UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Öğretmenler Günü kutlayan ülkeler şöyledir:

- Azerbaycan (5 Ekim)

- Avustralya (Ekim ayının son cuma günü)

- Çek Cumhuriyeti (28 Mart)

- Hindistan (5 Eylül)

- İran ( 2 Mayıs)

- KKTC (24 Kasım)

- Malezya (16 Mayıs)

- Peru (6 Temmuz)

-Slovakya (28 Mart)

- Türkiye (24 Kasım)

EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, UZUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmen ATATÜRK olmak üzere sonsuzluğa göçen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olmaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Ahdettim, yemin ettim dönmeyeceğim geri; gidiyorum yurdumun çok uzak diyarına. Cehalet cinlerinin cirit oynayan yeri; şimdi beni bekliyor, bakıyor yollarıma…

Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmende o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana öğretmenime şükranlarımı sunarım.

Aydınlığa giden sonsuz yollardan, tomurcuklar açan yeşil dallardan, bahçedeki taze, solmaz güllerden, baharlarla bağlar ötesinden gel öğretmenim…

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum… Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali). Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Bana hem ilkokulda, hem ortaokulda bilgiler öğreten, her konuda bana yardımcı olan bütün öğretmenlerime canı gönülden teşekkür ederim.

Başarım da sen varsın… Kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… Sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Başarımda senin, hayat yolunda attığım ilk adımda senin eserin öğretmenim. Seni çok seviyoruz.

Başöğretmen Atatürk’ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

Ben bir köy öğretmeniyim, alnımda ışık, gözlerimde nur… Alıp götürmeyin beni şehirlere, götürmeyin ne olur.

Ben kitabımı evde unuttuğumda kendini neden evde unutmadın derdiniz hocam. Ben her şeyi unuturum ama sizi asla unutmam canım hocam. Sevgiler.

Ben, köy öğretmeniyim, dağ başında bulutların altında. Toprak kokar ellerim, pantolonumda çamur lekesi var. Pis değil ki, vatan toprağı kokar, Kars’tan Edirne’ye kadar. Geceleri mum yakarım odamda. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Benim nur yüzlü iyi kalpli sevgi dolu öğretmenim. Her şey için çok teşekkürler.

Benim öğretmenim elindeki bir lokmasını benimle paylaşan, benim için her şeyi göze alan fedakâr insandır. Allah ona hayırlı bir ömür nasip etsin.

Benim öğretmenim iyi kalpli, güler yüzlü, kocaman yürekli, sevgi doludur. Benim öğretmenim öğretmenlerin en iyisidir.

Bilgi demetleri sun, yine bana, yine yalçın dağlar ötesinden gel… Işık saç, erdem ver, sisli dünyama, yine altın çağlar ötesinden gel öğretmenim…

Bilginin ışığında yükselecek bu vatan benin adım öğretmen bana emanet vatan isterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde benim adım öğretmen gezerim belde belde…

Bilgiyi kafalara perçinleyebilirsem; gelecek günlerimi mutlu görebilirim. Yurdun evlâtlarını tüm okumuş görürsem, işte ruhum, o zaman rahat ölebilirim…

Bir çocuğun hayatındaki en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmesidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir gün adımı soranda çocuklarım kendimden önce senin adını söylerim solmadan açabiliyorsa körpe tomurcuk, uğrunda harcanır boncuk boncuk, yine de bitmez öğretmenim var derim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir harf öğretene köle olmamız öğütlenmişken bize hayatı öğretenlerin değerini bilmiyoruz. 24 Kasım kutlu olsun.

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Bir mum yandıkça biter ama çevresine ışık vermeye devam eder.

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun!

Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyi ki varsın iyi ki benimlesin. Sağ ol var ol öğretmenler günün kutlu olsun.

Birinci sınıfa geldiğimde öğretmen çok korkunç geliyordu bana ne kadar çok yanılmışım dünyanın en sevgi dolu insanlarıymış öğretmenler.

Biz sizi sadece sınıfta veya okulda değil, bir ömür boyu seveceğiz öğretmenim.

Bizi aydınlık yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bizlere bilgiyi öğreten, bizi eğiten, bizlere sevgiyi, saygıyı öğreten fedakâr öğretmenlerimize çok şey borçluyuz.

Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez: birincisi ayaklarının altı öpülesi anaların hakkı ödenmez, ikincisi elleri öpülesi öğretmenlerin.

Bu dünyada kalbimdeki her sevgi sınanabilir ama öğretmenim sana olan sevgim asla sınanamaz.

Bu hayatta eli öpülesi ve hakkı asla ödenemeyecek iki insan vardır: birisi annelerimiz, diğeri öğretmenlerimiz.

Bugün buraya kadar yükselmemde sadece benim çalışmam yok, buraya gelmemde emeği geçen bütün öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Ellerinizden saygıyla öperim.

Canım öğretmenim 24 Kasım öğretmenler günün kutlu olsun…

Canım öğretmenim bende senin gibi iyi kalpli bir öğretmen olacağım. Senin bizler için yaptıklarını bende kendi öğrencilerime yapacağım.

Canım öğretmenim siz dünya üzerinde eşine rastlamayacak kadar iyi kalpli öğretmenimsiniz.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Değerini hiçbir zaman bilemeyeceğimiz dünyanın en değerli insanlarının 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım.

Değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Dünyanın en tatlı öğretmeninin öğretmenler günü kutlu olsun.

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk). Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk) 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm ulusa kutlu olsun.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Geçen yıl bilmiyordum. Ne okuma ne yazma. Sönmez ışıklar tutan, siz oldunuz yoluma. Bir yıl içinde bana, çok bilgiler verdiniz. Anne sevgisi gibi içimdedir sevginiz.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Gelecek nesiller öğretmenlerin elindedir… Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın kültürün müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

Güzel insanlarımızın öğretmenler gününü kutlarım.

Her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor…

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Hocam Allah bizleri ve sizleri bu matematiğin bitmeyen probleminden kurtarsın. Sizlere ve bizlere Beden Eğitimi gibi sağlıklı ve sporlu bir hayat nasip etsin.

İlminiz aklımı çalıyor sımsıcak sevginiz içimi titretiyor canım öğretmenim.

İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. ALLAH saygıya değer öğretmenleri başımızdan eksik etmesin.

İnsanın istisnasız anne ve babasından sonra en çok sevdiği ve güvendiği kişi öğretmenidir.

İnsanlar geçmişteki çoğu şeyleri unuturlar ama öğretmenlerini asla unutamazlar. Canım öğretmenim sende benim hiçbir zaman unutamayacağım öğretmenimsin.

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk).

Başta Başöğretmenimiz ATAM ve Şehit Öğretmenlerimiz olmak üzere, Elleri öpülesi bütün ÖĞRETMENLERİMİZİN "Öğretmenler Günü" kutlu olsun...

Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

Okumayı, yazmayı, doğru olmayı, küçüğe sevgi, büyüğe saygı duymayı, bir karış vatan toprağı için ölmeyi, sen öğrettin bana, can öğretmenim…

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)

Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun!

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.(Atatürk) 24 Kasım Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir kitap gibidir, ne kadar konuşursa o kadar bilgi verir… Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen bir sanatı icra etmektedir. Bu sanatın adı da topluma yön verme sanatıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Öğretmen dediği zaman o kesin doğrudur. Annem babam doğru değil dese bile doğrudur. Çünkü öğretmenim öyle söyledi.

Öğretmen demek eli öpülesi insan demek ellerinizden öper öğretmenler gününüzü kutlarım.

Öğretmen fırtınalı bir havada geminin yanaşabileceği en güvenli liman, şefkat elini her yere uzatan, en kutsal mesleği icra eden en iyi insandır.

Öğretmen geçmişi unutturmayan, aynı zamanda geleceğe de bizleri yetiştiren büyük insandır.

Öğretmen hiçbir öğrencisinin kötülüğünü istemeyen, iyi kötü ayrımı yapmadan bütün öğrencilerine eşit şeklide yaklaşmalıdır.

Öğretmen ilk düşen cemredir öğrencinin gülüşüne düşen.

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen; şefkat demektir, hayat demektir, yol gösteren demektir. Öğretmen öğrencisi için ömür boyu unutulmayacak bir kılavuz demektir.

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenim sen bizim için her şeylere katlandın, test kitapları aldın, gezilere götürdün ve en önemlisi müdüre rest çektin. Sen kocaman yürekli cesur öğretmenimsin.

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmenin bir canı yoktur, öğretmenin öğrencisi kadar canı vardır.

Öğretmenler bir gül gibidir; koku verir, güzelliği gösterirler ama asla dikenini batırmazlar.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar. Çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik ahlak öğretmeye çalışır. Vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Öğretmenlik bir meslek değil bir yaşam biçimidir.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlik tanrı sanatıdır. (Hz. Ali ) Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz. Ali) Güzel insan sevgili hocam hayatım boyunca seni unutmayacağım.

Ömürde bir kere açan ve ölene kadar hiç solmayan tek çiçek öğretmendir.

Pırıl pırıl meşalesin durmadan yanan, canım öğretmenim, can öğretmenim. Öyle bir abidesin ki hiç yıkılmayan, canım öğretmenim, can öğretmenim.

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sabrını ve sevgisini öğrenim hayatımız boyunca bizden esirgemeyen, fedakâr öğretmenlerimiz! Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

Sakın gitmesin ağrına bir hevesim yok yarına utancımdan mezarına gelemedim öğretmenim affet beni öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sen bir tek kanatlı bilgi meleğisin. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Sen bizleri bu vatan için yetiştiren, en zor anlarımızda bizlere yardım eli uzatan, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi sır tutan canım öğretmenim. Seni çok seviyorum.

Sevginizle kalbimde açtığınız gül hiçbir zaman solmayacak canım öğretmenim.

Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

Sevgiyle, şefkatle, emekle bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Siz bir mum ışığı bizde o mumdan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Siz bize bir harf değil 29 harf öğrettiniz bizler size ömrümüz boyunca köle olsak bile sizin hakkınızı asla ödemeyiz öğretmenim.

Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim.

Siz hiç ilkokulda tanıştığınız, sizi hayata hazırlayan, sizi elinden tutup sınıfa götüren, bir anne şefkatiyle sizi seven öğretmeninizi unutabildiniz mi?

Siz öğretmenler “sevgi elçileri” siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sizin için kalbime diktiğim gülüm ben yaşadıkça hiç solmayacak, o gül her zaman öğretmenim kokacak.

Sizler toplumun geleceğini yetiştiren kişiler olacaksınız. Ve sizler bu toplumun sevgi ve saygılı insanlarını yetiştiren muhterem insanlar olacaksınız.

Soğuk günlerde sobamızı yaktın, sobamız yanmadığı zamanlarda sevginizle içimizi ısıttın canım öğretmenim. Senin hakkını hiç ödeyemeyiz.

Talebelerine öğrenme arzusu aşılamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla başla çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. (Atatürk)

Ülkemizin fedakâr öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin, benim de gönlümü al öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Vatanın dört bir yanında fedakârca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen) Canım öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun…

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Yılın bir günü hatırlamakla senin hakkını nasıl ödeyebilirim ki? Her zaman kalbimde olacaksın. Hayatım boyunca seni hiç ama hiç unutmayacağım öğretmenim. Öğretmenler gününü kutlarım, seni çok ama çok seviyorum.

Zafer Bayramı olur askeriye tatil olur, işçi bayramı olur işçilere tatil olur ama öğretmenler günü oluyor öğretmenler çalışıyor. Böyle fedakâr insanların değerini bilmeliyiz.