Bugün Savaşçı dizisi var mı? Savaşçı dizisi neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman başlayacak?

FOX TV'nin sevilen yapımlarından olan baş rollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı Savaşçı dizisi 99.bölümün ardından ekranlara gelmedi. Diziyi izlemek isteyenler dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmadığını ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

BUGÜN SAVAŞÇI DİZİSİ VAR MI?

Pazar günleri saat 20.00'de önce özet ardından da yeni bölümünün ekranlara geldiği Savaşçı dizisi 25 Ekim (bugün) yayınlanmayacak. Bugün saat 20.00'de Öğretmen dizisi ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

Dizinin pandemi öncesi çekilen 3 stok bölümü FOX TV'de yayınlanmıştı. Dizinin Eskişehir'deki çekimleri henüz başlamadığı için dizinin yeni bölümü ekranlara gelmiyor. Dizinin devam etmesi için Limon yapım ve oyuncular arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıca yapım şirketi dizinin çekildiği alanların yeniden düzenlenmesinin ardından dizinin Ekim sonu gibi sete çıkacağını ifade ettiler.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte Kasım ayında yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor. Ayrıca koronavirüs salgınındaki son durum da diziyi etkileyecek.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).