Pandemideki vaka artışları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı. Salgına karşı önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Milyonlarca vatandaş bugün de kısıtlamanın olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Kaçta başlıyor bitiyor? İşte son dakika gelişmeleri...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

22 Kasım akşam saat 20:00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak Pazartesi sabah 05:00 itibariyle sona erecek. Böylelikle vatandaşlar işlerine gidebilecek. Yasaklar sadece hafta sonları uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genelge çerçevesinde ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde seyahat izin belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.