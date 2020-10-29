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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim metro, İETT, otobüs ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçlarının ücretli mi ücretsiz mi hizmet verdiğini merak edenler araştırmalarda bulunuyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim metro, İETT, otobüs ücretsiz mi?

Türkiye için önemli günlerden olan 29 Ekim'de toplu taşıma araçların ücretli olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim metro, İETT, otobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 EKİM METRO, İETT, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi ve dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olmasına karar vermişti. 29 Ekim'de bugün  İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bugün ulaşımın ücretsiz olacağı ifade edildi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı son birleşiminde alınan karar  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine vatandaşların katılımının kolaylaştırılması maksadıyla toplu taşıma ücretlerinin 1 kuruş olması kararlaştırıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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