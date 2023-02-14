Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toprağa verilen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 11 Şubat günü Ankara'daki evinde hayatını kaybetmişti. Baykal için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Baykal'ın naaşı buradan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Baykal'ın cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan, cenaze töreni sonrası Baykal ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

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