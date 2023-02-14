Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 11 Şubat günü Ankara'daki evinde hayatını kaybetmişti. Baykal için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Baykal'ın naaşı buradan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.
Öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Baykal'ın cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan, cenaze töreni sonrası Baykal ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.