Buket Aydın'la barışmıştı! Sibel Can Emir Sarıgül aşkı yeniden ifşa oldu!

Şarkıcı Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra tekrar görüntülendi. İkilinin birliktelikleri bir kez daha belgelendi. Sibel Can ile Emir Sarıgül daha önce görüntülenmiş ancak fotoğraflar için photoshop denmişti.

Uzun yıllardır aşk yaşadığı konuşulan Sibel Can’la Marmaris tatilinden dönen ünlü iş insanı Emir Sarıgül, eski sevgilisi Buket Aydın’a geri döndüğü ve evlenecekleri iddia edilmişti.

GİZLİ KALMADI

Aşklarını gizleyen Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra ilk kez ve yeniden görüntülendi. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.

Geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenen çift aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti, arkadaşlarıyla buluştu, yemek yedi. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.