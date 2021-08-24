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Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul'un Pendik ilçesinde kayıp olan ve 3 günlük aramaların ardından bulunan Buket Elif Akbaba, internette Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte detaylar...

BUKET ELİF AKBABA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli olduğu bilinmeyen 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba, 2006 yılında doğmuştur. İstanbul Pendik'te yaşayan Buket Elif Akbaba, 9. sınıf gastronomi öğrencisidir.

Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

İstanbul Pendik'te ailesiyle birlikte ikamet eden Buket Elif Akbaba (15), ailesine "Anneanneme gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. 

Kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.

Buket Elif Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba'nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

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