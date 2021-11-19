Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Kulübün eski Genel Sekreteri ve Divan Kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu kapsamda Bülent Akyazıcı kimdir? | Trabzonspor Kulübünün eski Genel Sekreteri Bülent Akyazıcı neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BÜLEN T AKYAZICI KİMDİR?

Bülent Akyazıcı Trabzonspor Kulübü'nden eski genel sekreter ve divan kurulu eski yöneticisiydi.

Bülent Akyazıcı ve Ayşen Akyazıcı'nın kızı Merve Akyazıcı 2001 yılının Haziran ayında feci bir trafik kazası sonucu kaybetmişti. Merve Akyazıcı 21 yaşındaydı. Ayşen Akyazıcı, kızının vefatı nedeniyle oldukça sarsılmış ve eşi Bülent Akyazıcı ile birlikte İstanbul'a taşınmıştı.

2011 yılında da Trabzonspor Divan Üyesi Nihat Kasımoğlu'nun kızı, eski Genel Sekreterlerden ve ANAP'ın eski il başkanlarından Bülent Akyazıcı'nın eşi Ayşen Akyazıcı hayatını kaybetmişti.

TRABZONSPOR KULÜBÜNÜN ESKİ GENEL SEKRETERİ BÜLENT AKYAZICI NEDEN ÖLDÜ?

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada kulübün eski genel sekreter ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken kulübün başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

BÜLENT AKYAZICI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Bülent Akyazıcı’nın cenaze detayları belli olduğunda duyuru yapılacağı ifade edildi. Açıklama yapıldığında Bülent Akyazıcı’nın cenaze detaylarında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.