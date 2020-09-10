Ülkemizde koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken salgına yakalanan siyasi isim sayısı da artıyor.AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç da koronavirüse yakalandı. Peki Bülent Arınç korona mı oldu?Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? Arınç'ın eşi koronavirüs mü oldu? İşte detaylar...

BÜLENT ARINÇ KORONA MI OLDU? KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI? EŞİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, kendisine ve eşine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir." dedi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bülent Arınç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedavisinin doktor gözetiminde evde devam edeceğini açıkladı.

KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1948 yılında Bursa'da dünyaya gelen Bülent Arınç, 72 yaşındadır.Türk avukat ve siyasetçidir. 2009-2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 2002-2007 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.