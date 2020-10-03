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  3. Bülent Bezdüz Piano Extravaganza Müzik Festivalinde sahne aldı

Bülent Bezdüz Piano Extravaganza Müzik Festivalinde sahne aldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Uluslararası Piano Extravaganza Müzik Festivali, Şehir Sanat Galerisinde ünlü Türk tenor Bülent Bezdüz'ün sahne aldığı konser ile açıldı.

Bülent Bezdüz Piano Extravaganza Müzik Festivalinde sahne aldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının sponsorluğunda düzenlenen konserde Türk, Alman ve İtalyan eserlerinden oluşan bir repertuvarla Bezdüz ayakta alkışlandı.

Bulgar piyanist Lüdmil Angelov’un eşliğinde sunulan konserin sonunda Bezdüz’ün okuduğu "Nazende Sevgilim" şarkısı izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

AA muhabirine konuşan Bezdüz, dünyanın, bir salgının pençesinde boğuştuğunu belirterek, "Böyle salgınlar önce sanatı vurur. Biz buna rağmen konserler devam etmeli dedik. Türkiye ile Bulgaristan arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarını bir köprü gibi düşünün, sanatla tekrardan bu köprüyü pekiştiriyoruz ve bunda Türkiye Büyükelçiliğinin göstermiş olduğu destek beni ayrıca çok mutlu etti." dedi.

Sofya Belediyesinin yıllık kültürel etkinlikler takviminde yer alan Piano Extravaganza Festivali, başkentin çeşitli sanat merkezlerinde 21 Ekim'e kadar sürecek.

 



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