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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı ertelendi!

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumu üstleneceği ve Star TV'de bugün yayınlanacak ilk bölümünde Yıldız Tilbe'yi ağırlayacakları "Benzemez Kimse Bize" programı sel felaketi nedeniyle bu akşam izleyiciye sunulmayacak.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı ertelendi!

Bu akşam Star TV'de canlı olarak ekrana gelecek olan ve 15 Ağustos'ta seyirci karşısına çıkacağı bilinen program "Benzemez Kimse Bize" sel felaketi nedeniyle ertelendi.  Star TV tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı ertelendi!

Heyecanla beklenen programın ilk bölümünde, ilk konuğu müziğin güçlü sesi Yıldız Tilbe olacaktı.

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