Bülent Ersoy ve orkestrası arasında sular durulmuyor! Diva ateş püskürdü!

Konser öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi, tahliye edilmişti.

ÇALIŞMAYACAKLARINI AÇIKLADILAR

Orkestranın şefi Onur Özelçağlayan, yaptığı açıklamada: “14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy’la. Bülent Hanım’ın hiçbir suçu yok. Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz. ‘Avukat tutacağız’ dedi, tutmadı. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik.” ifadelerini kullanması üzerine Bülent Ersoy küplere bindi.

"NANKÖRLER"

Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine tepki gösterdi: “Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez" dedi.

"BEN ONLARI TERCİH EDİYOR MUYUM?"

Menajerin toplamda 500 bin TL dağıttığını açıklayan Diva, "Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy’um.” şeklinde konuştu.

Onur Özelçağlayan, 500 bin lira yardım yapıldığı iddiası üzerine Bülent Ersoy’un müzisyenlerin ailelerine 5’er bin lira gönderdiğini söyledi.