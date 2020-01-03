Bülent Ersoy'dan Vedat Milor'a teklif "Yemek yiyelim hesabı ben ödeyeceğim"

Yeni yılı sahnede karşılayan diva Bülent Ersoy İspanya-Marbella'dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya'dan siyah beluga havyarı istediği öne sürüldü. Vedat Milor ise Twitter hesabından "Tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen" diyerek yorumda bulundu.

“BERABER YEMEK YİYELİM HESABI BEN ÖDEYECEĞİM”

Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter'da ti'ye aldı. Ünlü gurme, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy'a yılbaşı konserinde Milor'un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim hayatım” diyen sanatçı, Milor'u yemeğe davet etti: “Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”