Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinin fotoğrafları tartışma yarattı! MSB inceleme başlattı
Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasında üniformalı bir subayın Ersoy'a şemsiye tutmasına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Diva lakaplı Bülent Ersoy, dün Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Divanın ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye oturmuş görüntüsünün yanı sıra bir subayın Ersoy'a şemsiye tutması tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin inceleme başlattı.