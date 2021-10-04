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Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustu

Konser öncesi Kıbrıs'a giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Onları çıkarmak için servetini ortaya dökeceğini söyleyen Bülent Ersoy'un orkestra ekibinin cezası sonuçlandı.

Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustu

Geçtiğimiz ay bir otelde konser vermek için Kıbrıs'a giden Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının PR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkmasının ardından ekibin üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Verilen karara isyan eden Ersoy, "Servetimi ortaya dökerek bu işin sonuna kadar gideceğim. Hak aramak nasıl oluyormuş görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestrasının cezaları belli oldu.

Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustu

ORKESTRA ŞEFİNE 45, ÜYELERE DE 1 AY HAPİS CEZASI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi.

Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustu

"BÜLENT ERSOY BİZİ İŞİMİZDEN ETTİ"

Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" şeklinde konuşarak herkesi şaşırttı.

"BUNUN AHI ÇIKACAK"

Ekibin bir diğer üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustu

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