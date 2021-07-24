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Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın son şarkısı olan Akdeniz'in klibi için YouTube'a şikayet yağdı. YouTube yoğun talep ardından 'erotik şikayetler' nedeniyle klibi platformdan kaldırdı. Şarkıcının olay sonrası yaptığı başvuru kabul edilince klip yeniden platforma yüklendi.

Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!

 

Ünlü türkücü Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’un sansürüne takıldı. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Öne sürülen bilgiye göre, üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen Akdeniz parçasının klibini yeniden yükletti.

Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi kaldırıldı!

"ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Klibin yayından kaldırılması üzerine üzerine harekete geçen Serttaş videonun yeniden yüklenmesi için talepte bulundu. Yapılan araştırmada 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video geri yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

KLİPTEN BAZI KESİTLER

Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!

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