Bülent Serttaş'ın tepki çeken klibi sansüre takıldı, kaldırıldı!

Ünlü türkücü Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’un sansürüne takıldı. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Öne sürülen bilgiye göre, üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen Akdeniz parçasının klibini yeniden yükletti.

"ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Klibin yayından kaldırılması üzerine üzerine harekete geçen Serttaş videonun yeniden yüklenmesi için talepte bulundu. Yapılan araştırmada 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video geri yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

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