Kayseri'den kötü haber geldi. Takımın çalıştırıcısı Bülent Uygun istifa etti.

Süper Lig'in son sırasında yer alan ve kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un görevine son verildi.

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Uygun yönetiminde Kayserispor çıktığı 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.