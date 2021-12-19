Bulgar turistler Edine'yi yeniden istila etti! Alışveriş demeye bin şahit, talan ettiler!

1 Bulgar levası'nın 9,43 liraya yükselmesini fırsat bilen Bulgar turistler, ev ihtiyaçlarından, kişisel bakım aletlerine varıncaya dek alışveriş sepetlerini Türkiye'den tıka basa doldurmaya kararlılar. Bulgar turistler, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçerek, Edirne'de alışverişlerine tam gaz devam ederken, sınırda yığılan araçlar, yoğun trafiğe sebep oldu.

MARKETLERDE DOLU REYON KALMADI

Uygun fiyatlı ürün almak için Edirne'deki marketlere akın eden Bulgar turistler, rastgele ellerine ne geçerse alıyorlar. Özellikle kentteki Migros mağazasının reyonlarındaki görüntüler, sosyal medyada da viral oldu. Market ve alışveriş sepetlerini dolduran Bulgarlar, her şeyden 10'ar 20'şer tane alıyor.

ÇARŞI PAZAR DEMEDEN HER YERİ GEZİYORLAR

Sadece marketleri değil, çarşısından pazarına Edirne'nin her yerini gezen Bulgarlar, kendilerine kıyafet almayı da ihmal etmiyor.

"BULGARİSTAN'IN YÜZDE 100'ÜNÜ GİYİNDİRİYORUZ"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, dövizdeki hareketlenmenin sektöre katkı sağladığını açıkladı. Günde 12 bin müşteriye ulaştıklarını belirten Hasan Zıpkınkurt, en az 500 Euro harcandığını belirtti. Kent pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, turistler sayesinde işlerinin 3 kat arttığını belirterek, "Leva'nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Tamam bizim paramız onlara göre düşük ama kalite olarak çok üstünüz. Şu anda en çok mont satıyoruz şu anda. Bunun yanında Bulgaristanlı ya da Yunanistanlı turistler pazarlık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan'ın yüzde 100'ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler" dedi.