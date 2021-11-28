Bulgar turistler Edirne'yi bastı! Alışveriş için 1 milyon Bulgar turist Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu!

1 Bulgar levası'nın 7 liraya yükselmesiyle birlikte, kişisel ihtiyaçlardan ev ihtiyaçlarına tüm alışveriş sepetini Türkiye'den doldurmaya karar veren Bulgar turistler, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçerek, Edirne'de alışverişlerine tam gaz devam ediyorlar. 1 Ocak- 27 Kasım'da 1 milyon Bulgar turist, 700 bini Kapıkule, 300 bini de Hamzabeyli'den olmak üzere özel araç ve turlar ile kente giriş yaptı.

"BULGARİSTAN'IN YÜZDE 100'ÜNÜ GİYİNDİRİYORUZ"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, dövizdeki hareketlenmenin sektöre katkı sağladığını açıkladı. Günde 12 bin müşteriye ulaştıklarını belirten Zıpkınkurt, en az 500 Euro harcandığını belirtti. Kent pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, turistler sayesinde işlerinin 3 kat arttığını belirterek, "Leva'nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Tamam bizim paramız onlara göre düşük ama kalite olarak çok üstünüz. Şu anda en çok mont satıyoruz şu anda. Bunun yanında Bulgaristanlı ya da Yunanistanlı turistler pazarlık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan'ın yüzde 100'ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler" dedi.

Yine aynı kent pazarında esnaflık yapmakta olan Mehmet Demir ise "Leva yükseldikten sonra işlerimiz çok iyileşti. Bizden alıp orada satıyorlar dolayısıyla bize de yarıyor. Başka pazarda bu kadar iş yapamıyoruz. Gelip 5-10 tane birden alıyorlar. Eskiden işlerimiz bu kadar değildi. Özellikle leva yükseldikten sonra arttı. Geçen seneye göre fiyatlarda artış yaptık. Biraz zorlanıyoruz ama Bulgar müşteri sayesinde para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK BAKLAVA SATIN ALIYORLAR'

Bulgar turistlerin kendi ülkelerinde tatlı olarak baklavayı bulamadıklarını ve burada yapılan baklavaları satın aldıklarını belirten Muhammed Kaplan ise "Döviz yükseldiği için Bulgaristan'dan gelen turistler, kendi paralarını burada değerlendiriyor. Biraz daha iş oluyor ve ekonomi canlanıyor. Bu şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bulgar ve Yunan olmasa esnaf, çok sıkıntı çeker ve herkes birbirini seyreder. En çok baklava, yufka alıyorlar. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli olduğu için tercih ediyorlar" dedi.

Bir başka esnaf Ezgi Çeçe ise, işlerin gayet güzel ilerlediğini belirterek, "İşlerimiz çok güzel, aşırı derecede yoğunluk var. Genellikle Bulgar müşteri yoğunluğu var. Baklava ve yufka satıyoruz. Özellikle yufkayı yok satıyoruz. Leva'nın artmasından dolayı yabancı müşterilerimiz son dönemde çok arttı" diye konuştu.