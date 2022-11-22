Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü

Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

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Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü

Türkiye'ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

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Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak

Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

KAYNAK: AA

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