Bulgaristan korona virüste rekor yaptı!

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 106 can kaybıyla ülkede rekor sayı yaşandığını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınında geçtiğimiz Çarşamba günü kaydedilen 63 can kaybı sonrasında, son 24 saatte korona kaynaklı can kaybında yeni bir rekor sayı tespit etti. Bulgaristan'da son 24 saat içerisinde 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde koronadaki ölü sayısı bin 771 oldu. Vak'a sayısı ise son 24 saate 3 bin 816 vak'a tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam korona virüs vak'a sayısı 78 bin 976'ya çıktı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 4 bin 4 vak'anın hastanelerde tedavi gördüğünü ve 270 vak'anın yoğun bakımda olduğunu da açıkladı. Korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 283'e ulaştığını aktarıldı.