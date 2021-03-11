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Bulgaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bulgaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bulgaristan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Bulgaristan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bulgaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bulgaristan, resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir.

Bulgaristan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Bulgaristan 6951482 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 103. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00089 olduğu görülmektedir.

Bulgaristan'ın Müslüman Nüfus sayısı 920000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Bulgaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bulgaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bulgaristan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Bulgaristan'ın yüz ölçümü 111102 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bulgaristan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2390  km²    Karasal Alan : 108489 km²

Bulgaristan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bulgaristan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bulgaristan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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