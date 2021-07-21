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  3. Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar!

Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar!

Koronavirüs salgınını durdurmak amacıyla bilim insanlarının çalışmaları küresel çapta devam ederken İngiltere merkezli bir araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sıcak havanın virüs üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmada, hava sıcaklığı ile virüs arasında bağlantı olduğu keşfedildi.

Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar! 1112

Bir yılı aşkın süredir mücadele içinde olduğumuz yeni tip koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir araştırma ile önemli bilgiler sunan bilim insanları, bu kez de hava sıcaklığı ile virüs arasında bir bağlantı olduğunu ispatlayarak sıcak havanın Kovid-19'un yayılımını ve oluşumunu engelleyip engellemediğine dair bir çalışmaya imza attı.