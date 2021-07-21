Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar!
Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar!
Koronavirüs salgınını durdurmak amacıyla bilim insanlarının çalışmaları küresel çapta devam ederken İngiltere merkezli bir araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sıcak havanın virüs üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmada, hava sıcaklığı ile virüs arasında bağlantı olduğu keşfedildi.