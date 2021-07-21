Bunaltıcı sıcaklar fırsata çevrilebilir! Sıcak hava koronavirüsü öldürüyor mu? İngiltere merkezli araştırmada şaşırtan sonuçlar!

Bir yılı aşkın süredir mücadele içinde olduğumuz yeni tip koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bir araştırma ile önemli bilgiler sunan bilim insanları, bu kez de hava sıcaklığı ile virüs arasında bir bağlantı olduğunu ispatlayarak sıcak havanın Kovid-19'un yayılımını ve oluşumunu engelleyip engellemediğine dair bir çalışmaya imza attı.