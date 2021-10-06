Bundesliga ekibinden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer için İstanbul'a geliyorlar!

Süper Lig'deki 8. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u son dakikada bulduğu golle deviren Galatasaray, 14 puana ulaşarak Milli araya moralli girdi. Sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi. Devre arası eksik bölgelerine takviye yapmayı planlayan cimbomda başarılı performans gösteren oyunculara da teklifler gelmeye başladı. Bu kapsamda genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu için Alman ekibi Wolfsburg'un harekete geçtiği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELECEKLER

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Bundesliga Ligi ekiplerinden Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu için resmi girişimlere başladığı öğrenilen yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, Milli arada görüşmeler için İstanbul'a gelerek Galatasaray yöneticileri ile buluşacak.

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

Milli futbolcunun, sarı kırmızılı ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekibiyle görüşecek olan Galatasaraylı yetkililerin Kerem için transfer kapısını en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimi sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak sarı kırmızılı ekibe transfer olmuştu. Sezon içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, milli takıma da çağrılma başarısını yakaladı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile toplam 29 karşılaşmada görev alan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atıp 3 de asist kaydetmişti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçta ise 3 gol, 3 de asistlik performans sergiledi. 1.73 boyundaki oyuncu, kariyerinde Karacabey Bld, BB Bodrumspor ve Başakşehir U21 ve Galatasaray formaları giydi.