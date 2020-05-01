Bunu Ben de Söylerim yayından kaldırıldı mı? Birçok kişi İsmail Saymaz'ın Best FM'deki programına ilişkin arama yapıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Bunu Ben de Söylerim programı ile Best FM dinleyicileri ile buluşuyordu. Peki Bunu Ben de Söylerim yayından kaldırıldı mı? Bunu Ben de Söylerim programı neden yok? Ayrıntılar haberimizde...

BUNU BEN DE SÖYLERİM YAYINDAN KALDIRILDI MI? BUNU BEN DE SÖYLERİM PROGRAMI NEDEN YOK?

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından 'Bunu Ben De Söylerim' programının sonlandırıldığını duyurdu.

İsmail Saymaz, dinleyicilerine teşekkür etti.

İsmail Saymaz, paylaşımında "Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı:

Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 1, 2020

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur.

İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan İsmail Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.

Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, bulunduğu İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı.

2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı.

BEST FM HAKKINDA

Türkiye'nin ilk özel radyo kanallarından biri olan Best FM, 5 Şubat 1993 tarihinde Ajda Pekkan'ın "Kimler Geldi, Kimler Geçti" şarkısıyla yayın hayatına başladı.

Best FM; bağımsız, dürüst ve güvenilir habercilik anlayışı, seçkin programcıları, yayın ilkeleri ve teknolojik donanımı ile, Türkiye’nin en çok dinlenen ulusal radyoları arasında ilk sıralarda yerini aldı.

Bugüne kadar yayın hayatında dinleyicileriyle samimi bir iletişim kuran Best FM, zamanla yayın yaptığı her yerde toplumun sesi oldu. Katıldığı etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, kampanyalar, paneller ve organizasyonlar ile Türkiye’nin lider radyosu olmuştur.

Best FM, 2006 yılından bu yana internetten de dinlenebilmektedir.

Best FM, 29 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Cem Arslan'la Gazoz Ağacı programını özel olarak hazırlanmış mobil yayın aracıyla gerçekleştirmiştir ve Türkiye'de mobil yayın yapan ilk radyo olmuştur.